Рашисты атаковали Белую Церковь беспилотниками: двое пострадавших, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 31 декабря российские оккупанты атаковали Белую Церковь в Киевской области, в результате чего есть информация о пострадавших.
Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пострадал мужчина 1964 года рождения, у него осколочные ранения руки и головы.
У женщины 1977 года рождения - острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
"Повреждены два многоэтажных жилых дома - выбиты окна, изуродованы балконы", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Сообщалось, что российские войска в ночь на 31 декабря атаковали Одессу, в результате чего есть новые отключения электроэнергии, перебои с водой и теплом.
- Также оккупанты нанесли удар по Запорожской области. Известно о погибшем человеке и пострадавших.
- В Днепропетровской области своими ударами россияне разрушили дома, двое раненых.
- Воздушные силы обезвредили 101 БПЛА из 127 выпущенных оккупантами.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль