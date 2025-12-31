Рашисты атаковали Белую Церковь беспилотниками: двое пострадавших, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 31 декабря российские оккупанты атаковали Белую Церковь в Киевской области, в результате чего есть информация о пострадавших.

Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Пострадал мужчина 1964 года рождения, у него осколочные ранения руки и головы.

У женщины 1977 года рождения - острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

"Повреждены два многоэтажных жилых дома - выбиты окна, изуродованы балконы", - говорится в сообщении.







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Что предшествовало?

Сообщалось, что российские войска в ночь на 31 декабря атаковали Одессу, в результате чего есть новые отключения электроэнергии, перебои с водой и теплом.

Также оккупанты нанесли удар по Запорожской области. Известно о погибшем человеке и пострадавших.

В Днепропетровской области своими ударами россияне разрушили дома, двое раненых.

Воздушные силы обезвредили 101 БПЛА из 127 выпущенных оккупантами.

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