РУС
Новости Удары по энергетике
Враг почти ежедневно наносит удары по Херсонской ТЭЦ, в настоящее время ее работу восстановить невозможно, - ГВА

Нет отопления в Херсоне

Российские войска почти ежедневно атакуют Херсонскую ТЭЦ, и в настоящее время ее работу восстановить невозможно.

Об этом 30 декабря в эфире "Єдиних новин" сообщил заместитель руководителя областной военной администрации Александр Толоконников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, без централизованного теплоснабжения остаются 470 многоквартирных домов, подключенных к этой сети.

Мы рассматриваем несколько вариантов помощи, чтобы кроме ТЭЦ люди имели возможность чем-то отапливать свои дома", - говорит Толоконников.

В частности, уже завезли электрообогреватели. Городские власти передают их в первую очередь социально незащищенным слоям населения. Также компания "Нафтогаз" предоставила калориферы для жителей.

Кроме того, продолжается работа над альтернативными вариантами подачи централизованного тепла. Детали этих решений пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также Толоконников рассказал, что 45 населенных пунктов прибрежной зоны до сих пор остаются без электроэнергии.

"Там мы пока не можем подключить, потому что постоянно "прилеты" туда, где мы только отработали. Бывает так, что попадало, где именно работают электрики, и люди, которые поехали на работу, получали ранения. Поэтому пока там невозможно подключить, пока ситуация с безопасностью не позволит", - рассказал Толоконников.

Что предшествовало?

обстрел (31094) ТЭЦ (140) Херсон (3204) энергетика (2976) Херсонская область (5460) Херсонский район (727)
Отут теж 0 повідомлень від Пакистану, Аравій і США. Подумаєш люди будуть вбиті чи замерзнуть бо зима. А от коли чи чіпаєте людину яка вбила кілька міліонів за життя - ОЦЕ УЖЕ НЕ МОЖНА.

Світ Трампа-Пуйла це світ в якому ВСІ люди ніщо, а імператорам можна вбивати по кілька міліонів в рік
показать весь комментарий
30.12.2025 10:26 Ответить
А люди живуть. Живуть і виживають. Попри все; попри прильоти мін, снарядів, дронів, ракет... ЛЮДИ там живуть. Дай Боже вам шановні, наснаги та терпіння.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:26 Ответить
а як почуває себе Кримська ТЕЦ та ростов-на-дону ТЕЦ, новоросійська ТЕЦ ???
показать весь комментарий
30.12.2025 10:27 Ответить
А шо їм може статися власне. Фламінга прилетить може ?
показать весь комментарий
30.12.2025 10:33 Ответить
 
 