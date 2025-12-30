Враг почти ежедневно наносит удары по Херсонской ТЭЦ, в настоящее время ее работу восстановить невозможно, - ГВА

Российские войска почти ежедневно атакуют Херсонскую ТЭЦ, и в настоящее время ее работу восстановить невозможно.

Об этом 30 декабря в эфире "Єдиних новин" сообщил заместитель руководителя областной военной администрации Александр Толоконников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, без централизованного теплоснабжения остаются 470 многоквартирных домов, подключенных к этой сети.

Мы рассматриваем несколько вариантов помощи, чтобы кроме ТЭЦ люди имели возможность чем-то отапливать свои дома", - говорит Толоконников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц

В частности, уже завезли электрообогреватели. Городские власти передают их в первую очередь социально незащищенным слоям населения. Также компания "Нафтогаз" предоставила калориферы для жителей.

Кроме того, продолжается работа над альтернативными вариантами подачи централизованного тепла. Детали этих решений пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также Толоконников рассказал, что 45 населенных пунктов прибрежной зоны до сих пор остаются без электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГВА о возобновлении работы Херсонской ТЭЦ: "Сейчас приступить к выполнению этих работ невозможно"

"Там мы пока не можем подключить, потому что постоянно "прилеты" туда, где мы только отработали. Бывает так, что попадало, где именно работают электрики, и люди, которые поехали на работу, получали ранения. Поэтому пока там невозможно подключить, пока ситуация с безопасностью не позволит", - рассказал Толоконников.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена в результате российских ударов.

В МВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.

Читайте также: Блэкаут в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня, - ОВА