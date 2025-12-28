РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц
В воскресенье, 28 декабря, российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ. Вследствие вражеского обстрела пострадала одна из работниц.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшая работница
"Сегодня в очередной раз россиянами был осуществлен артиллерийский обстрел по ТЭЦ в Херсоне. К сожалению, пострадала одна из работниц, сейчас она в больнице — ей оказывают необходимую помощь", — написал Корецкий.
Станция подверглась разрушениям
- Вследствие атаки РФ станция подверглась значительным разрушениям.
- Продолжается ликвидация последствий.
"Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день", - отметил председатель правления.
Он добавил, что в настоящее время координируется работа с местными властями по организации резервных методов теплоснабжения для жителей города.
