РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц

атака по ТЭЦ

В воскресенье, 28 декабря, российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ. Вследствие вражеского обстрела пострадала одна из работниц.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшая работница

"Сегодня в очередной раз россиянами был осуществлен артиллерийский обстрел по ТЭЦ в Херсоне. К сожалению, пострадала одна из работниц, сейчас она в больнице — ей оказывают необходимую помощь", — написал Корецкий.

Станция подверглась разрушениям

  • Вследствие атаки РФ станция подверглась значительным разрушениям.
  • Продолжается ликвидация последствий.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день", - отметил председатель правления.

Он добавил, что в настоящее время координируется работа с местными властями по организации резервных методов теплоснабжения для жителей города.

обстрел (31084) ТЭЦ (138) Херсон (3202) Херсонская область (5457) Херсонский район (726)
