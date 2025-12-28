Враг нанес массированный удар по Херсону: ранена женщина, есть отключение электроэнергии
Российские войска снова нанесли массированный удар по Херсону из РСЗО.
Об этом сообщил в Facebook глава городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке?
Как отмечается, огнем были охвачены жилые кварталы и критическая инфраструктура. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.
Есть отключение электроэнергии и пострадавшие
"В результате вражеской атаки часть города обесточена. Специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ГВА, в результате утреннего массированного российского обстрела Херсона ранена 75-летняя женщина. Ее доставили в больницу с взрывной травмой и острой реакцией на стресс.
