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Ворог завдав масованого удару по Херсону: поранено жінку, є знеструмлення
Російські війська знову завдали масованого удару по Херсону із РСЗВ.
Про це повідомив у фейсбуку керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про атаку?
Як зазначається, вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.
Є знеструмлення та постраждала
"Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена. Фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської МВА, через ранковий масований російський обстріл Херсона поранена 75-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.
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