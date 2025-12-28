Ворог завдав масованого удару по Херсону: поранено жінку, є знеструмлення

Російські війська знову завдали масованого удару по Херсону із РСЗВ.

Про це повідомив у фейсбуку керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку?

Як зазначається, вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.

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Є знеструмлення та постраждала

"Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена. Фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської МВА, через ранковий масований російський обстріл Херсона поранена 75-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.

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