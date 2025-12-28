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Новини Удари по енергетиці
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РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць

атака по ТЕЦ

У неділю, 28 грудня, російські війська атакували Херсонську ТЕЦ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна з працівниць.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждала працівниця

"Сьогодні вчергове росіянами був здійснений артилерійський обстріл по ТЕЦ у Херсоні. На жаль, постраждала одна з працівниць, зараз вона у лікарні — їй надають необхідну допомогу", - написав Корецький.

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Станція зазнала руйнувань

  • Внаслідок атаки РФ станція зазнала значних руйнувань.
  • Триває ліквідація наслідків.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня", - зазначив голова правління.

Він додав, що наразі координується робота з місцевою владою щодо організації резервних методів теплопостачання для жителів міста.

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Автор: 

обстріл (35110) ТЕЦ (530) Херсон (3924) Херсонська область (6822) Херсонський район (960)
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