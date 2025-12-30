Ворог майже щодня б’є по Херсонській ТЕЦ, наразі її роботу відновити неможливо, - МВА

Російські війська майже щодня атакують Херсонську ТЕЦ, і наразі її роботу відновити неможливо.

Про це 30 грудня в ефірі "Єдиних новин" повідомив заступник керівника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Суспільне".

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Проблеми з теплопостачанням

За його словами, без централізованого теплопостачання залишаються 470 багатоквартирних будинків, підключених до цієї мережі.

Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди мали змогу чимось опалювати свої оселі", - говорить Толоконніков.

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Зокрема, вже завезли електрообігрівачі. Міська влада передає їх передусім соціально незахищеним верствам населення. Також компанія "Нафтогаз" надала калорифери для мешканців.

Крім того, триває робота над альтернативними варіантами подачі централізованого тепла. Деталі цих рішень поки що не розголошують з міркувань безпеки.

Є знеструмлення

Також Толоконніков розповів, що 45 населених пунктів прибережної зони досі залишаються без електроенергії.

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"Там ми поки не можемо підключити, бо постійно "прильоти" туди, де ми тільки відпрацювали. Буває так, що влучало, де саме працюють електрики, й люди, які поїхали на роботу, отримували поранення. Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволить", - розповів Толоконніков.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.

В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.

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