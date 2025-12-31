Знешкоджено 101 ворожий БпЛА зі 127, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 31 грудня 2025 року війська РФ атакували Україну 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.