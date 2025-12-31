Знешкоджено 101 ворожий БпЛА зі 127, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 31 грудня 2025 року війська РФ атакували Україну 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль