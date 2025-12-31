Уничтожен 101 вражеский БПЛА из 127, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 31 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 127 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.