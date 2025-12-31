РУС
Новости Результат работы ПВО
257 1

Уничтожен 101 вражеский БПЛА из 127, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахеды

В ночь на 31 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 127 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.

Автор: 

обстрел (31106) Воздушные силы (2870) Шахед (1774)
В Україні перша половина зими - найбільш "темна" пора року... До довгої пори доби додається ще й суцільна низька хмарність, що стоїть цілодобово... Всі з нетерпінням очікують монця... А ле зараз, раціонально мислячі люди, почали радіть хмарності... Бо "шахєди" , в цю погоду, літають низько - і їх легше "дістать" кулеметами, не витрачаючи ракети, та авіацію...
показать весь комментарий
31.12.2025 09:04 Ответить
 
 