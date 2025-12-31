В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, возросло количество пострадавших

По обновленным данным, в результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в части города в настоящее время отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения.

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"На местах повреждений работают коммунальные службы и оперативные штабы. Жители могут получить помощь и консультации, в частности по оформлению документов для получения компенсаций", - добавил Лысак.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате атаки РФ на Одессу ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии.

Также отмечалось, что Россия обстреляла Одессу и прилегающие районы, есть прилеты и пожары.

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