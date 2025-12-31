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В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, возросло количество пострадавших

Одесса после обстрела

По обновленным данным, в результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в части города в настоящее время отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения.

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"На местах повреждений работают коммунальные службы и оперативные штабы. Жители могут получить помощь и консультации, в частности по оформлению документов для получения компенсаций", - добавил Лысак.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате атаки РФ на Одессу ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии.
  • Также отмечалось, что Россия обстреляла Одессу и прилегающие районы, есть прилеты и пожары.

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обстрел (33747) Одесса (8181) Одесская область (4450) энергетика (3522) отключение света (813) Одесский район (670)
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Топ комментарии
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Добре,що не як по Маріуполю,але думка слушна,тре відкопувати,доки час є.
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31.12.2025 09:23 Ответить
+1
Слухай ти, кацапе, мб ти не в курсах, як Київ прасують. Дивись саме, мені вистачає пейзажу за вікном й фото від куми про прильоти, дбл блн.
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31.12.2025 21:59 Ответить

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