В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, возросло количество пострадавших
По обновленным данным, в результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Есть отключения электроэнергии
Как отмечается, в части города в настоящее время отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения.
"На местах повреждений работают коммунальные службы и оперативные штабы. Жители могут получить помощь и консультации, в частности по оформлению документов для получения компенсаций", - добавил Лысак.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате атаки РФ на Одессу ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии.
- Также отмечалось, что Россия обстреляла Одессу и прилегающие районы, есть прилеты и пожары.
Топ комментарии
+1 artem tolmachov
показать весь комментарий31.12.2025 09:23 Ответить Ссылка
+1 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий31.12.2025 21:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль