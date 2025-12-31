В Одесі нові знеструмлення через атаку РФ, є перебої з водою та теплом. Зросла кількість постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
За оновленими даними, внаслідок нічної ворожої атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей: двоє дорослих і троє дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
Як зазначається, у частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.
"На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканці можуть отримати допомогу й консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій", - додав Лисак.
Оновлена інформація
За даними МВА, станом на 7.42 відомо вже про 6 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки.
Дані ДСНС
За даними ДСНС, вночі ворог вкотре атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини.
Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2 по 6 поверхи. Частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах.
Вогнеборцями врятовано 8 осіб, з яких одна дитина. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. Розгорнуто мобільні пункти незламності від ДСНС та міської ради.
За попередньою інформацією, постраждали 6 осіб, з яких 3 дитини. Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Одесу поранено трьох дітей, серед них - немовля. Чоловік у важкому стані.
- Також зазначалося, що Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони, є прильоти та пожежі.
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