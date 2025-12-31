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Новини Фото Удари по енергетиці Атака безпілотників на Одесу
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В Одесі нові знеструмлення через атаку РФ, є перебої з водою та теплом. Зросла кількість постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Одеса після обстрілу

За оновленими даними, внаслідок нічної ворожої атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей: двоє дорослих і троє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

Як зазначається, у частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

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"На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканці можуть отримати допомогу й консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій", - додав Лисак.

Оновлена інформація

За даними МВА, станом на 7.42 відомо вже про 6 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки.

Дані ДСНС

За даними ДСНС, вночі ворог вкотре атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини.

Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2 по 6 поверхи. Частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах.
Вогнеборцями врятовано 8 осіб, з яких одна дитина. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. Розгорнуто мобільні пункти незламності від ДСНС та міської ради.

За попередньою інформацією, постраждали 6 осіб, з яких 3 дитини. Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Одесу поранено трьох дітей, серед них - немовля. Чоловік у важкому стані.
  • Також зазначалося, що Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони, є прильоти та пожежі.

Також читайте: Росія атакувала Одесу: у місті пролунали вибухи

Автор: 

обстріл (35129) Одеса (5897) Одеська область (4197) енергетика (3920) відключення світла (1722) Одеський район (698)
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Топ коментарі
+1
Добре,що не як по Маріуполю,але думка слушна,тре відкопувати,доки час є.
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31.12.2025 09:23 Відповісти
+1
Слухай ти, кацапе, мб ти не в курсах, як Київ прасують. Дивись саме, мені вистачає пейзажу за вікном й фото від куми про прильоти, дбл блн.
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31.12.2025 21:59 Відповісти

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