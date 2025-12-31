Нічна атака дронів: Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони, є прильоти та пожежі (оновлено)

У ніч на 31 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі та прилеглих районах. У місті та області пролунали вибухи, зафіксовано влучання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових каналів та офіційних зверненнях місцевої влади.

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Одеська обласна військова адміністрація закликала мешканців перебувати в укриттях. Аналогічне звернення оприлюднив і начальник міської військової адміністрації, наголосивши на необхідності дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.

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Оновлена інформація

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграмі станом на 01:02 середи повідомив про пожежу на складах логістичної компанії та влучання дрона в житлову багатоповерхівку.

За його словами, саме зараз ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками.

"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Кіпер у Телеграм

Наслідки атаки та ситуація в місті

За інформацією місцевих пабліків, унаслідок ворожої атаки в Одесі виникли проблеми з водопостачанням. Також у різних районах області фіксуються перебої з електроенергією.

Моніторингові ресурси повідомляють про пожежі на кількох локаціях, які могли виникнути через влучання безпілотників. Офіційної інформації щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.

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Атака на Україну

Уночі 31 грудня окупанти продовжують обстрілювати Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу. До того ж вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.

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