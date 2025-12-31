Нічна атака дронів: Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони, є прильоти та пожежі (оновлено)
У ніч на 31 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі та прилеглих районах. У місті та області пролунали вибухи, зафіксовано влучання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових каналів та офіційних зверненнях місцевої влади.
Одеська обласна військова адміністрація закликала мешканців перебувати в укриттях. Аналогічне звернення оприлюднив і начальник міської військової адміністрації, наголосивши на необхідності дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.
Оновлена інформація
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграмі станом на 01:02 середи повідомив про пожежу на складах логістичної компанії та влучання дрона в житлову багатоповерхівку.
За його словами, саме зараз ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками.
"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Кіпер у Телеграм
Наслідки атаки та ситуація в місті
За інформацією місцевих пабліків, унаслідок ворожої атаки в Одесі виникли проблеми з водопостачанням. Також у різних районах області фіксуються перебої з електроенергією.
Моніторингові ресурси повідомляють про пожежі на кількох локаціях, які могли виникнути через влучання безпілотників. Офіційної інформації щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.
Атака на Україну
Уночі 31 грудня окупанти продовжують обстрілювати Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу. До того ж вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.
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