Теракт в Одесі, внаслідок якого постраждав працівник оборонного підприємства: справу передано до суду
Одеська обласна прокуратура скерувала до суду справу про теракт (ч. 2 ст. 258 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обвинувачений - 23-річний мешканець Запорізької області. За клопотанням сторони обвинувачення він перебуває під вартою.
Що відомо?
Так, 5 липня цього року в Одесі чоловік підірвав вибухівкою автомобіль, в якому перебував працівник підприємства, що займається оборонними технологіями. Унаслідок вибуху потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Встановлено, що у червні 2025 року обвинувачений вийшов на зв’язок із представником ворожих спецслужб через месенджер "Telegram" та отримав завдання здійснити терористичний акт. Перебуваючи в Одесі, він отримав координати місця, де мав забрати сумку з готовим вибуховим пристроєм, а також окремий смартфон для подальшого зв’язку з куратором.
Після прибуття на місце злочину, чоловік заклав сумку з вибуховим пристроєм під машину Opel Zafire. Неподалік встановив телефон та увімкнув його для відеофіксації вибуху, а потім залишив місце злочину.
Після того як власник автомобіля сів за кермо, відбувся вибух.
Обвинувачений раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вимагання та злісну непокору вимогам установи виконання покарань.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.
- Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці суботи, 5 липня, вчинив теракт в Одесі - підірвав авто працівника оборонного підприємства.
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