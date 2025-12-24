Теракт в Одессе, в результате которого пострадал работник оборонного предприятия: дело передано в суд
Одесская областная прокуратура направила в суд дело о теракте (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обвиняемый - 23-летний житель Запорожской области. По ходатайству стороны обвинения он находится под стражей.
Что известно?
Так, 5 июля этого года в Одессе мужчина взорвал взрывчаткой автомобиль, в котором находился работник предприятия, занимающегося оборонными технологиями. В результате взрыва пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.
Установлено, что в июне 2025 года обвиняемый вышел на связь с представителем вражеских спецслужб через мессенджер "Telegram" и получил задание совершить террористический акт. Находясь в Одессе, он получил координаты места, где должен был забрать сумку с готовым взрывным устройством, а также отдельный смартфон для дальнейшей связи с куратором.
По прибытии на место преступления мужчина заложил сумку со взрывным устройством под машину Opel Zafire. Неподалеку установил телефон и включил его для видеофиксации взрыва, а затем покинул место преступления.
После того как владелец автомобиля сел за руль, произошел взрыв.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.
- Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром в субботу, 5 июля, совершил теракт в Одессе - взорвал автомобиль работника оборонного предприятия.
