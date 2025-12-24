Теракт в Одессе, в результате которого пострадал работник оборонного предприятия: дело передано в суд

Одесская областная прокуратура направила в суд дело о теракте (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обвиняемый - 23-летний житель Запорожской области. По ходатайству стороны обвинения он находится под стражей.

Что известно?

Так, 5 июля этого года в Одессе мужчина взорвал взрывчаткой автомобиль, в котором находился работник предприятия, занимающегося оборонными технологиями. В результате взрыва пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Установлено, что в июне 2025 года обвиняемый вышел на связь с представителем вражеских спецслужб через мессенджер "Telegram" и получил задание совершить террористический акт. Находясь в Одессе, он получил координаты места, где должен был забрать сумку с готовым взрывным устройством, а также отдельный смартфон для дальнейшей связи с куратором.

По прибытии на место преступления мужчина заложил сумку со взрывным устройством под машину Opel Zafire. Неподалеку установил телефон и включил его для видеофиксации взрыва, а затем покинул место преступления.

После того как владелец автомобиля сел за руль, произошел взрыв.

Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.

Что предшествовало?