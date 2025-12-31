РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Ночная атака дронов: Россия обстреляла Одессу, в городе перебои со светом и водой

Россия обстреляла Одессу беспилотниками

В ночь на 31 декабря российские войска осуществили атаку ударными беспилотниками по Одессе и прилегающим районам. В городе и области прогремели взрывы, зафиксированы попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых каналов и официальных обращениях местных властей.

Одесская областная военная администрация призвала жителей находиться в укрытиях. Аналогичное обращение обнародовал и начальник городской военной администрации, подчеркнув необходимость соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

Последствия атаки и ситуация в городе

По информации местных пабликов, в результате вражеской атаки в Одессе возникли проблемы с водоснабжением. Также в разных районах области фиксируются перебои с электроэнергией.

Мониторинговые ресурсы сообщают о пожарах в нескольких местах, которые могли возникнуть из-за попадания беспилотников. Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Атака на Украину

Ночью 31 декабря оккупанты продолжают обстреливать Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога. К тому же утром 30 декабря российские дроны атаковали порты Одесской области. Повреждена портовая и промышленная инфраструктура.

В Києві теж тривога...тримаймося.

Одеса, тримайтесь.
31.12.2025 01:25 Ответить
Отака фігня весь час при переговорах. Хрін їм у сраку, а не Україну!
31.12.2025 02:45 Ответить
 
 