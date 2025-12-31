Ночная атака дронов: Россия обстреляла Одессу, в городе перебои со светом и водой
В ночь на 31 декабря российские войска осуществили атаку ударными беспилотниками по Одессе и прилегающим районам. В городе и области прогремели взрывы, зафиксированы попадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых каналов и официальных обращениях местных властей.
Одесская областная военная администрация призвала жителей находиться в укрытиях. Аналогичное обращение обнародовал и начальник городской военной администрации, подчеркнув необходимость соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.
Последствия атаки и ситуация в городе
По информации местных пабликов, в результате вражеской атаки в Одессе возникли проблемы с водоснабжением. Также в разных районах области фиксируются перебои с электроэнергией.
Мониторинговые ресурсы сообщают о пожарах в нескольких местах, которые могли возникнуть из-за попадания беспилотников. Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.
Атака на Украину
Ночью 31 декабря оккупанты продолжают обстреливать Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога. К тому же утром 30 декабря российские дроны атаковали порты Одесской области. Повреждена портовая и промышленная инфраструктура.
