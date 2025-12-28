РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7644 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
577 2

Враг атаковал дронами Одессу: горел дом, поврежден лицей. ФОТОрепортаж

Одесса после обстрела

Войска РФ снова атаковали ударными беспилотниками Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, в результате российской атаки возникло возгорание жилого дома. Эвакуированы 4 человека. Также повреждено здание лицея.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Читайте также: Россияне атаковали Одессу: вспыхнул двухэтажный жилой дом. ФОТО (обновлено)

Последствия

Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела

Читайте также: Одесса под атакой дронов: поражен объект инфраструктуры, пострадавших нет (обновлено). ФОТО

Автор: 

обстрел (31070) Одесса (8146) Одесская область (4087) Одесский район (410)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так ворог нищить українські міста, відповіді по кацапстану і лднр немає.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:54 Ответить
зі всією повагою до притомних одеситів!
але!
ну як, наїлися катьки, толстоєвського з нігером пушкіним, руска гаваращіє малороси?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:31 Ответить
 
 