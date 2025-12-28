Враг атаковал дронами Одессу: горел дом, поврежден лицей. ФОТОрепортаж

Войска РФ снова атаковали ударными беспилотниками Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, в результате российской атаки возникло возгорание жилого дома. Эвакуированы 4 человека. Также повреждено здание лицея.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Читайте также: Россияне атаковали Одессу: вспыхнул двухэтажный жилой дом. ФОТО (обновлено)

Последствия















Читайте также: Одесса под атакой дронов: поражен объект инфраструктуры, пострадавших нет (обновлено). ФОТО