РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Одесса - под атакой дронов: поражен объект инфраструктуры, пострадавших нет

Атака БПЛА на Одессу: возгорание инфраструктуры, пострадавших нет

Ночью 26 декабря российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате попадания БПЛА произошло возгорание. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий

Все соответствующие службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Также энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.

Ситуация на побережье

Специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде.

По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения.

