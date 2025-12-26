Одесса - под атакой дронов: поражен объект инфраструктуры, пострадавших нет
Ночью 26 декабря российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В результате попадания БПЛА произошло возгорание. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.
Продолжаются работы по ликвидации последствий
Все соответствующие службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Также энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.
Ситуация на побережье
Специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде.
По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения.
