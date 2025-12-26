Одеса під атакою дронів: уражено об’єкт інфраструктури, постраждалих немає (оновлено). ФОТО
Вночі 26 грудня російські безпілотники вкотре атакували Одещину. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Тривають роботи з ліквідації наслідків
Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Також енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.
За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, під атакою вночі опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто.
Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.
Ситуація на узбережжі
Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю.
За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення.
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