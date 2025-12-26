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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Одеса під атакою дронів: уражено об’єкт інфраструктури, постраждалих немає (оновлено). ФОТО

Атака БпЛА на Одесу: загоряння інфраструктури, постраждалих немає

Вночі 26 грудня російські безпілотники вкотре атакували Одещину. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння.  За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Тривають роботи з ліквідації наслідків

Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Також енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.

За інформацією начальника ОВА Олега Кіпера, під атакою вночі  опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто.

Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка. 

Одещина під ударом БпЛА
Одещина під ударом БпЛА

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Ситуація на узбережжі

Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю.

За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Одеса (5897) Одеська область (4197) Одеський район (697)
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