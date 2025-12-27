Россияне атаковали Одессу: загорелся двухэтажный жилой дом. ФОТО (обновлено)

Вечером 27 декабря российские войска атаковали Одессу.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Пока о подробностях российской атаки не сообщается.

Обновление

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, вечером в результате вражеской атаки пострадал жилищный сектор в Приморском районе Одессы.

В свою очередь Лысак сообщил, что в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.

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Что предшествовало?

Напомним, ночью 26 декабря российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе.