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Россияне атаковали Одессу: загорелся двухэтажный жилой дом. ФОТО (обновлено)
Вечером 27 декабря российские войска атаковали Одессу.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Пока о подробностях российской атаки не сообщается.
Обновление
По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, вечером в результате вражеской атаки пострадал жилищный сектор в Приморском районе Одессы.
В свою очередь Лысак сообщил, что в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.
Что предшествовало?
Напомним, ночью 26 декабря российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе.
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