Обстрелы Одесской области: дроны и бомбы повредили элеватор

В течение суток враг атаковал промышленную и портовую инфраструктуру Одесской области. Повреждено оборудование элеватора, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В течение суток враг нанес дроновые и бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов и работа экстренных служб

Несмотря на уничтожение большинства вражеских целей силами ПВО, обстрелы повредили оборудование для транспортировки зерна на территории элеватора. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также зафиксировано падение беспилотника на территорию предприятия по производству растительного масла. Инцидент не повлек за собой негативных последствий для персонала или объектов.

На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители документируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продолжают уничтожать украинскую логистику: порты и железная дорога под ударами дронов. ФОТО