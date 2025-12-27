Обстріли Одещини: дрони та бомби пошкодили елеватор

Протягом доби ворог атакував промислову та портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджено обладнання елеватора, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Упродовж доби ворог завдав дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів та робота екстрених служб

Попри знищення більшості ворожих цілей силами ППО, обстріли пошкодили обладнання для транспортування зерна на території елеватора. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також зафіксовано падіння безпілотника на територію підприємства з виробництва рослинної олії. Інцидент не спричинив негативних наслідків для персоналу чи об’єктів.

На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці документують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора.

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