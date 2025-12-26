Росіяни продовжують нищити українську логістику: порти та залізниця під ударами дронів. ФОТО

Російські безпілотники пошкодили порти Одещини та термінал Миколаївщини, а також локомотив і вагон на Львівській залізниці. Попри атаки, логістика та постачання України продовжують роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Порти Одеси та Миколаєва під ударами РФ

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень.

Частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

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Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.





Обстріл залізниці

Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки.

Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу.

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