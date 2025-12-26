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РФ била балістикою та безпілотниками: ППО знешкодила 73 цілі зі 100. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 26 грудня росіяни атакували Україну балістикою та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, із окупованого Криму ворог випустив балістичну ракету Іскандер-М.
Також фіксували пуски 99 БпЛА із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму.
Близько 60 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.
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