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Новини Обстріли Миколаївщини
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РФ атакувала Миколаїв дронами: часткове знеструмлення району

Нічна атака РФ на Миколаїв: дрони, знеструмлення, без жертв

Війська РФ вночі атакували Миколаїв і передмістя ударними дронами. У Миколаївському районі сталося часткове знеструмлення, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Удари по Очакову 

Ввечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ.

Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

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Миколаїв (1921) Миколаївська область (2494) обстріл (35091) Очаків (215) Миколаївський район (231)
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