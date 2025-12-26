РФ атакувала Миколаїв дронами: часткове знеструмлення району

Війська РФ вночі атакували Миколаїв і передмістя ударними дронами. У Миколаївському районі сталося часткове знеструмлення, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Удари по Очакову

Ввечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ.

Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

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