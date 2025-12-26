РФ атакувала Миколаїв дронами: часткове знеструмлення району
Війська РФ вночі атакували Миколаїв і передмістя ударними дронами. У Миколаївському районі сталося часткове знеструмлення, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Удари по Очакову
Ввечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ.
Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.
Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
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