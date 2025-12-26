РФ атаковала Николаев дронами: частичное обесточивание района

Войска РФ ночью атаковали Николаев и пригород ударными дронами. В Николаевском районе произошло частичное отключение электроэнергии, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"Ночью враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно – БПЛА типа "Молния". В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии абонентов Николаевского района. На данный момент почти все потребители подключены. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Удары по Очакову

Вечером враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из РСЗО.

Повреждены 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет.

Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.

