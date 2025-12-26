РФ атаковала Николаев дронами: частичное обесточивание района
Войска РФ ночью атаковали Николаев и пригород ударными дронами. В Николаевском районе произошло частичное отключение электроэнергии, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
"Ночью враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно – БПЛА типа "Молния". В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии абонентов Николаевского района. На данный момент почти все потребители подключены. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Удары по Очакову
Вечером враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из РСЗО.
Повреждены 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет.
Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.
