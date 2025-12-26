РФ била баллистикой и беспилотниками: ПВО обезвредила 73 цели из 100. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 26 декабря россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, из оккупированного Крыма враг выпустил баллистическую ракету Искандер-М.
Также фиксировали пуски 99 БПЛА из направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крыма.
Около 60 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.
