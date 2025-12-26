РУС
Новости Результат работы ПВО
РФ била баллистикой и беспилотниками: ПВО обезвредила 73 цели из 100. ИНФОГРАФИКА

РФ била баллистикой и БПЛА: подробности атаки 26 декабря

В ночь на 26 декабря россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, из оккупированного Крыма враг выпустил баллистическую ракету Искандер-М.

Также фиксировали пуски 99 БПЛА из направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крыма.

Около 60 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

Читайте: РФ атаковала Николаев дронами: частичное отключение электроэнергии в районе

Автор: 

обстрел (31041) ПВО (3325) Воздушные силы (2862) Шахед (1762)
Тільки що в Ковелі над всім містом спокійно пролетів шахед , і бахнув в рвйоні одного дуже важливого об'єкта . Ніхто по ньому навіть не стріляв . Диванний ігнат , де твоя ппо ?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:30 Ответить
 
 