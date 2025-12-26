РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10143 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы гражданской инфраструктуры
1 696 14

Россияне продолжают уничтожать украинскую логистику: порты и железная дорога - под ударами дронов. ФОТО

Российские беспилотники повредили порты на Одесщине и терминал на Николаевщине, а также локомотив и вагон на Львовской железной дороге. Несмотря на атаки, логистика и снабжение Украины продолжают работу.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Порты Одессы и Николаева под ударами РФ 

Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Работники портов продолжают обследование повреждений.

Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесса - под атакой дронов: поражен объект инфраструктуры, пострадавших нет (обновлено). ФОТО

Под ударами российских беспилотников оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии. К счастью, без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

РФ атакует украинскую логистику: порты и железная дорога под ударами дронов
РФ атакует украинскую логистику: порты и железная дорога под ударами дронов

Обстрел железной дороги

В результате атаки беспилотниками повреждена Львовская железная дорога на станции Ковель. Повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.

Работники "Укрзалізниці" ликвидируют последствия.

Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ била баллистикой и беспилотниками: ПВО обезвредила 73 цели из 100. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

железная дорога (1482) Николаевская область (2338) обстрел (33726) Одесская область (4449) порт (805) Львовская область (3245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це жахливо
показать весь комментарий
26.12.2025 10:22 Ответить
+2
"ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ" ТЕЖ БЕРЕЖУТЬ РАШИСТСЬКУ ЛОГІСТИКУ В УКРАЇНІ.ЯК ЗІНИЦЮ ОКА.І МІСТ В КРИМУ ПРАЦЮЄ Й ЗАЛІЗНИЧНА ДОРОГА ОКУПОВАНИМ ПІВДНЕМ ПІД ОХОРОНОЮ "ЗЕЛЕНИХ ПОЦРІОТІВ РАБСЄЇ"
показать весь комментарий
26.12.2025 10:32 Ответить
+2
Не біда, що не буде в нас логістики, зато в нас є бісеромвишивагний Боневтік Позорно-Брехливий, якого 73% на своїх рученьках занесли на трон під час війни, віддали йому булаву і всі свої долі та долі дітей та внукі. Хіба його обіцянки не гріють? Правда жодної не виконав, хіба що " Я ваш вирок"". Є ще такі народи на планеті, щоб добровільно вибирали собі болісну і ганебну смерть?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:49 Ответить

Загрузка...

 
 