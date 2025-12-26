Россияне продолжают уничтожать украинскую логистику: порты и железная дорога - под ударами дронов. ФОТО
Российские беспилотники повредили порты на Одесщине и терминал на Николаевщине, а также локомотив и вагон на Львовской железной дороге. Несмотря на атаки, логистика и снабжение Украины продолжают работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Порты Одессы и Николаева под ударами РФ
Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Работники портов продолжают обследование повреждений.
Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.
Под ударами российских беспилотников оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии. К счастью, без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
Обстрел железной дороги
В результате атаки беспилотниками повреждена Львовская железная дорога на станции Ковель. Повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.
Работники "Укрзалізниці" ликвидируют последствия.
Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу.
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