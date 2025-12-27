Росіяни атакували Одесу: спалахнув двоповерховий житловий будинок. ФОТО (оновлено)

Увечері 27 грудня російські війська атакували Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог б’є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Наразі про подробиці російської атаки не повідомляється.

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Оновлення

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, увечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси.

Своєю чергою Лисак повідомив, що внаслідок падіння ударного БпЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.

Зазначається, що на місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється.

На місці буде розгорнутий штаб, де можна буде отримати інформацію та допомогу.

Що передувало?

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські безпілотники вкотре атакували Одещину. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі.