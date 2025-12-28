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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Ворог атакував дронами Одесу: горів будинок, пошкоджено ліцей. ФОТОрепортаж

Одеса після обстрілу

Війська РФ знову атакувала ударними безпілотниками Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Що відомо?

Як зазначається, внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Також читайте: Росіяни атакували Одесу: спалахнув двоповерховий житловий будинок. ФОТО (оновлено)

Наслідки

Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу

Також читайте: Одеса під атакою дронів: уражено об’єкт інфраструктури, постраждалих немає (оновлено). ФОТО

Автор: 

обстріл (35110) Одеса (5897) Одеська область (4197) Одеський район (698)
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