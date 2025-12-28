Ворог атакував дронами Одесу: горів будинок, пошкоджено ліцей. ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакувала ударними безпілотниками Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Що відомо?

Як зазначається, внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

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Наслідки















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