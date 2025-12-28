Ворог атакував дронами Одесу: горів будинок, пошкоджено ліцей. ФОТОрепортаж
Війська РФ знову атакувала ударними безпілотниками Одесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Що відомо?
Як зазначається, внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Наслідки
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