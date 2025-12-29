РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9528 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
1 812 29

Дерзкое нападение на военного ТЦК в Одессе: подозреваемого задержали

Нападение на военного ТЦК

28 декабря в Одессе во время мероприятий по оповещению был обнаружен и задержан человек, который обоснованно подозревается в совершении дерзкого нападения на военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нападение на военного

Как отмечается, во время проведения мероприятий по оповещению населения в Пересыпском районе г. Одессы представители ТЦК и СП совместно с Национальной полицией идентифицировали гражданина, который в начале ноября этого года нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. После совершения преступления указанное лицо длительное время скрывалось от правоохранительных органов.

"Во время обнаружения правонарушитель пытался скрыться и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОрепортаж

Комментарий ТЦК

"Нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку. Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неизбежной независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", - добавили в ТЦК.

Читайте также: Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: терцентр обещает служебное расследование (обновлено)

Автор: 

Одесса (8148) Одесская область (4090) ТЦК (852) Одесский район (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А хто має служити та стримувати кацапську орду? Чи ви чекаєте на братушек?
показать весь комментарий
29.12.2025 09:54 Ответить
+5
Когда ты и такие как ты сами пойдут в ТЦК...и да, я против действий ТЦК, но тут все вопросы к найпотужнишему
показать весь комментарий
29.12.2025 09:53 Ответить
+5
Доповнення до статті:
У Білгород-Дністровському (Одещина) ТЦК помер чоловік: військові заявляють про хворе серце, адвокати - https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/u-bilgorod-dnistrovskomu-tczk-pomer-cholovik-vijskovi-zayavlyayut-pro-hvore-sercze-advokaty-pro-pobyttya про побиття (фото 18+)

Як це вони будуть коментувати !?😡
показать весь комментарий
29.12.2025 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда ты и такие как ты сами пойдут в ТЦК...и да, я против действий ТЦК, но тут все вопросы к найпотужнишему
показать весь комментарий
29.12.2025 09:53 Ответить
А хто має служити та стримувати кацапську орду? Чи ви чекаєте на братушек?
показать весь комментарий
29.12.2025 09:54 Ответить
Для того, щоб він відкрився треба закінчення війни.
показать весь комментарий
29.12.2025 10:01 Ответить
Ти
показать весь комментарий
29.12.2025 10:10 Ответить
Ви
показать весь комментарий
29.12.2025 10:12 Ответить
Dmitriy Prudko , цікаво, а от скажімо мусора, прокурорські, тцкуни, всяка шваль з влади.... та й усі хто відмазався - 30-40 річні студенти, аспіранти, всякі хитро виї броньовані..тощо... ну ті, хто никається, вони ждуни чи не бояться бурятів?
показать весь комментарий
29.12.2025 10:13 Ответить
Ето другоє
показать весь комментарий
29.12.2025 10:19 Ответить
ст.17 Конституції говорить що захищати державу мають ухилянти з тцк та поліції!
показать весь комментарий
29.12.2025 10:14 Ответить
Я більш ніж впевнений що чоловік діяв у повній відповідності до статті 36 п. 5 ККУ.
показать весь комментарий
29.12.2025 09:59 Ответить
Ухилянти вони такі ...... загроза)) Нічого в армії рфіїї вам буде краще там ваші права, та маніпуляції з відмазками оцінять.
показать весь комментарий
29.12.2025 10:20 Ответить
Тобто ти хочеш щоб у нас було беззаконня як в армії рф? Я все правильно зрозумів?
показать весь комментарий
29.12.2025 10:23 Ответить
Яке насильство ??? Прийди до ТЦК, пройди ВЛК, отримай відповідні документи, у подальшому дій, як того вимагає Закон. До тих хитрунів, які ухиляються і бикують перед військовиками ТЦК і НПУ вживаються заходи примусу. Усе згідно із законом.
показать весь комментарий
29.12.2025 10:04 Ответить
Закони які наприймав прострочений лідор- то фількіна грамота.
показать весь комментарий
29.12.2025 10:06 Ответить
В твому коментарі тільки одне правильно написано ,все згідно із законом. Але закон має застосовуватись однаково для всіх, без будь яких виключень, а не до бідних і 55+
показать весь комментарий
29.12.2025 10:15 Ответить
Згідно якого саме закону військові мають право застосовувати заходи примусу до цивільного?
показать весь комментарий
29.12.2025 10:15 Ответить
ст 17 Конституції говорить що використання збройних формувань проти народу заборонено! Ухилянти обосриши поховались в тцк та поліції.
показать весь комментарий
29.12.2025 10:16 Ответить
Це звичайний шпрехбоцман людоловських військ
показать весь комментарий
29.12.2025 10:19 Ответить
Сподіваюся, цей покидьок уже почав решту свого нікчемного життя працьовати на аптечний кіоск у пенітенціарному закладі.
показать весь комментарий
29.12.2025 09:59 Ответить
Доповнення до статті:
У Білгород-Дністровському (Одещина) ТЦК помер чоловік: військові заявляють про хворе серце, адвокати - https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/u-bilgorod-dnistrovskomu-tczk-pomer-cholovik-vijskovi-zayavlyayut-pro-hvore-sercze-advokaty-pro-pobyttya про побиття (фото 18+)

Як це вони будуть коментувати !?😡
показать весь комментарий
29.12.2025 10:03 Ответить
как обычно, я не я и хата не моя. Доставить сердечника в распределитель без препаратов с паталогиями шоб потом человеку жизнь уничтожить ради очередной циферки для начальства это норм. Самозащита от таких быков в балаклавах 6 на одного это незаконно. Главное формулировка
показать весь комментарий
29.12.2025 10:10 Ответить
❗️Є ймовірність, що ухилянти не зможуть голосувати на виборах - Подоляк заявив, що це вирішить Верховна Рада
показать весь комментарий
29.12.2025 10:16 Ответить
Невже заборонять голосувати депутатам, поліції, тцк, сбу, суд'ям, прокурорам?
показать весь комментарий
29.12.2025 10:19 Ответить
І що, навіть офіцери пресслужб ТЦК не зможуть голосувати? Про поліцію і решту вже мовчу? Ну вже зовсім на права людей поклали......
показать весь комментарий
29.12.2025 10:25 Ответить
 
 