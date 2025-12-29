Дерзкое нападение на военного ТЦК в Одессе: подозреваемого задержали
28 декабря в Одессе во время мероприятий по оповещению был обнаружен и задержан человек, который обоснованно подозревается в совершении дерзкого нападения на военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.
Нападение на военного
Как отмечается, во время проведения мероприятий по оповещению населения в Пересыпском районе г. Одессы представители ТЦК и СП совместно с Национальной полицией идентифицировали гражданина, который в начале ноября этого года нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. После совершения преступления указанное лицо длительное время скрывалось от правоохранительных органов.
"Во время обнаружения правонарушитель пытался скрыться и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий", - говорится в сообщении.
Комментарий ТЦК
"Нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку. Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неизбежной независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", - добавили в ТЦК.
