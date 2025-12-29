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Новини Напад на ТЦК
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Зухвалий напад на військового ТЦК в Одесі: підозрюваного затримали

Напад на військового ТЦК

28 грудня в Одесі під час заходів з оповіщення було виявлено та затримано особу, яка обгрунтовано підозрюється у скоєнні зухвалого нападу на військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК.

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Напад на військового

Як зазначається, під час проведення заходів оповіщення населення у Пересипському районі м. Одеси представники ТЦК та СП спільно з Національною поліцією ідентифікували громадянина, який на початку листопада цього року завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків. Після скоєння злочину зазначена особа тривалий час переховувалася від правоохоронних органів.

"Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих (процесуальних) дій", - йдеться у повідомленні.

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Коментар ТЦК

"Напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином. Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку. Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину", - додали в ТЦК.

Також читайте: Військові ТЦК в Одесі побили звільненого з полону РФ морпіха Романа Покидька: терцентр обіцяє службове розслідування (оновлено)

Автор: 

Одеса (5897) Одеська область (4197) ТЦК та СП (1279) Одеський район (698)
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Топ коментарі
+17
А хто має служити та стримувати кацапську орду? Чи ви чекаєте на братушек?
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29.12.2025 09:54 Відповісти
+14
Яке насильство ??? Прийди до ТЦК, пройди ВЛК, отримай відповідні документи, у подальшому дій, як того вимагає Закон. До тих хитрунів, які ухиляються і бикують перед військовиками ТЦК і НПУ вживаються заходи примусу. Усе згідно із законом.
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29.12.2025 10:04 Відповісти
+12
В твому коментарі тільки одне правильно написано ,все згідно із законом. Але закон має застосовуватись однаково для всіх, без будь яких виключень, а не до бідних і 55+
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29.12.2025 10:15 Відповісти

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