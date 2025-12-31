Последствия атаки РФ на Одессу: ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной дронной атаки РФ в Одессе повреждены инфраструктура и жилые дома.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По его словам, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети. Им оказывается всяческая помощь.
На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов.
Пострадавшие
По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое - дети:
• младенец, 7 месяцев - состояние средней тяжести;
• мальчик, 14 лет - состояние средней тяжести;
• девочка, 8 лет - состояние средней тяжести;
• мужчина, 42 года - в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.
Медики, спасатели и все городские службы работают на месте. Развернут оперативный штаб, жителям оказывается необходимая помощь.
