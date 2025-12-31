Последствия атаки РФ на Одессу: ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной дронной атаки РФ в Одессе повреждены инфраструктура и жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак

Последствия атаки

По его словам, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети. Им оказывается всяческая помощь.

На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов.

Пострадавшие

По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое - дети:

• младенец, 7 месяцев - состояние средней тяжести;

• мальчик, 14 лет - состояние средней тяжести;

• девочка, 8 лет - состояние средней тяжести;

• мужчина, 42 года - в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Медики, спасатели и все городские службы работают на месте. Развернут оперативный штаб, жителям оказывается необходимая помощь.

