Новости Атака беспилотников на Одессу
2 212 9

Последствия атаки РФ на Одессу: ранены трое детей, среди них - младенец. Мужчина в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной дронной атаки РФ в Одессе повреждены инфраструктура и жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По его словам, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети. Им оказывается всяческая помощь.

На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов.

Пострадавшие

По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое - дети:

• младенец, 7 месяцев - состояние средней тяжести;
• мальчик, 14 лет - состояние средней тяжести;
• девочка, 8 лет - состояние средней тяжести;
• мужчина, 42 года - в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Медики, спасатели и все городские службы работают на месте. Развернут оперативный штаб, жителям оказывается необходимая помощь.

Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела

обстрел (31106) Одесса (8150) Одесская область (4095) Одесский район (415)
Ось так рашиські варвари вітають одеситив з новорічними святами ,що ще може бути огидніше рашиської орди.
31.12.2025 06:32 Ответить
Одне побажання кацапам під ялинку Шоб ви суки подохли всі всюди і відразу
31.12.2025 06:47 Ответить
👍
31.12.2025 07:01 Ответить
то має бути поволі, аби жерли своїх ближніх та вили від болю та страждань, благали смерті, але не знаходили, все скоєне іншим має повернутись втричі...
31.12.2025 09:46 Ответить
Хлопці-Українці!
Треба ще раз добряче ****** по резиденції пула-***** у тому валдаї!
Щоб знав, що рука Батька нашого Бандери та України-матері вже поруч!
31.12.2025 07:04 Ответить
Ви щось плутаєте, сонечко. Не було ніякого першого разу і другого не буде.
31.12.2025 08:50 Ответить
***** збрехав
31.12.2025 07:43 Ответить
В що у кацапів? Тиша?
31.12.2025 09:26 Ответить
А як там численні одеські рускамірці, вони задоволені?
31.12.2025 09:55 Ответить
 
 