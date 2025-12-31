Наслідки атаки РФ на Одесу: поранено трьох дітей, серед них - немовля. Чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки РФ в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

За його словами, у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі - серед них діти. Їм надається уся допомога.

На місцях працюють усі необхідні служби. Проводиться обстеження будинків.

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Постраждалі

За уточненою інформацією, постраждали четверо людей, з них троє - діти:

• немовля, 7 місяців - стан середньої тяжкості;

• хлопець, 14 років - стан середній;

• дівчинка, 8 років - стан середньої тяжкості;

• чоловік, 42 роки - у важкому стані.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога.

Медики, рятувальники та всі міські служби працюють на місці. Розгорнуто оперативний штаб, мешканцям надається необхідна допомога.

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