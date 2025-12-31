Рашисти атакували Білу Церкву безпілотниками: Двоє постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 31 грудня російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині, внаслідок чого відомо про постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Постраждав чоловік 1964 року народження, у нього осколкові поранення руки та голови.

У жінки 1977 року народження - гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці.

"Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки - вибиті вікна, понівечені балкони", - йдеться в повідомленні.







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Що передувало?

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