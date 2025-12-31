Рашисти атакували Білу Церкву безпілотниками: Двоє постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
У ніч на 31 грудня російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині, внаслідок чого відомо про постраждалих.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Постраждав чоловік 1964 року народження, у нього осколкові поранення руки та голови.
У жінки 1977 року народження - гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці.
"Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки - вибиті вікна, понівечені балкони", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Повідомлялось, що російські війська в ніч на 31 грудня атакували Одесу, внаслідок чого є нові знеструмлення, перебої з водою та теплом.
- Також окупанти вдарили по Запорізькій області. Відомо про загиблу людину та постраждалих.
- На Дніпропетровщині своїми ударами росіяни зруйнували будинки, двоє поранених.
- Повітряні сили знешкодили 101 БпЛА із 127 випущених окупантами.
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