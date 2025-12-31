Рашисти атакували авто, що розвозило хліб для жителів Чернігівщини: постраждав водій
Російські війська атакували дроном водія автомобіля, який розвозив хліб на Чернігівщині.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Це відбулося 30 грудня у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району.
47-річний чоловік доставляв хліб жителям прикордонних сіл.
Внаслідок атаки водія було поранено та госпіталізовано.
Медики надали пораненому необхідну допомогу, у лікувальному закладі постраждалого опитали поліцейські.
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