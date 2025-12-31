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Новини Обстріли Чернігівщини
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Рашисти атакували авто, що розвозило хліб для жителів Чернігівщини: постраждав водій

Російські війська атакували дроном водія автомобіля, який розвозив хліб на Чернігівщині.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Це відбулося 30 грудня у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району.

47-річний чоловік доставляв хліб жителям прикордонних сіл.

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Внаслідок атаки водія було поранено та госпіталізовано.

Медики надали пораненому необхідну допомогу, у лікувальному закладі постраждалого опитали поліцейські.

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Росіяни атакували авто, що розвозило хліб на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (35129) Чернігівська область (1417) Новгород-Сіверський район (98)
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