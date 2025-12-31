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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти протягом кількох годин атакують Запоріжжя безпілотниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти кілька годин масовано атакують Запоріжжя та область безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Понад чотири години у Запорізькій області триває повітряна тривога. Ворог продовжує терор мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Глава області розповів, що протягом кількох годин росіяни атакують обласний центр безпілотниками.

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РФ масовано б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
РФ масовано б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
РФ масовано б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
РФ масовано б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
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Автор: 

Запоріжжя (2674) обстріл (35129) Запорізька область (5106) Запорізький район (705)
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