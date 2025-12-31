Рашисти протягом кількох годин атакують Запоріжжя безпілотниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти кілька годин масовано атакують Запоріжжя та область безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Понад чотири години у Запорізькій області триває повітряна тривога. Ворог продовжує терор мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Глава області розповів, що протягом кількох годин росіяни атакують обласний центр безпілотниками.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль