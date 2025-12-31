Окупанти знову атакували Запоріжжя: травмовані п’ятеро людей, серед них – підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська ввечері 31 грудня знову вдарили по Запоріжжю. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Зазначається, що постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. Одна людина дістала поранень.
Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу, додали в ОВА.
Оновлення
Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро людей, з них один підліток.
"Внаслідок обстрілу дістали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу", - сказано в повідомленні.
Психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Інші обстріли
- Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 30 грудня 2025 року, у Запорізькій області гриміли вибухи, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.
- Перед цим війська РФ завдали авіаційного удару по Запорізькому району, внаслідок чого поранено четверо людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль