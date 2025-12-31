Окупанти знову атакували Запоріжжя: травмовані п’ятеро людей, серед них – підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська ввечері 31 грудня знову вдарили по Запоріжжю. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Зазначається, що постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. Одна людина дістала поранень.

Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу, додали в ОВА.

Оновлення

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро людей, з них один підліток.

"Внаслідок обстрілу дістали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу", - сказано в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Інші обстріли

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 30 грудня 2025 року, у Запорізькій області гриміли вибухи, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Перед цим війська РФ завдали авіаційного удару по Запорізькому району, внаслідок чого поранено четверо людей.

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