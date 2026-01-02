За добу росіяни обстріляли 27 населених пунктів на Запоріжжі: двох людей поранено
Упродовж доби російські війська здійснили 737 ударів по території Запорізької області. Внаслідок атак на Запорізький та Пологівський райони поранення дістали двоє мирних жителів, зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.
Обстріли
- війська рф здійснили 9 авіаційних обстрілів по Біленькому, Запасному, Гуляйполю, Святопетрівці, Верхній Терсі, Зеленому, Прилуках, Цвітковому.
- 449 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Мар’ївку, Григорівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Комишуваху, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Зелене, Дорожнянку, Варварівку, Солодке.
- 4 обстріли із РСЗВ завдано по Малим Щербакам, Гуляйполю, Малій Токмачці, Солодкому.
- 275 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого.
Надійшло 54 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
Жертви
Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони.
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