Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО
51-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Загалом, як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 569 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.
- війська рф здійснили 13 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Білогірʼю.
- 309 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Нижню Хортицю, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Добропілля.
- 9 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Зеленому, Добропіллю.
- 238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Добропілля.
Є пошкодження
Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автівок та господарських споруд.
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