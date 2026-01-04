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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО

51-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

Загалом, як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 569 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.

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  • війська рф здійснили 13 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Білогірʼю.
  • 309 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Нижню Хортицю, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Добропілля.
  • 9 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Зеленому, Добропіллю.
  • 238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Добропілля.

Є пошкодження

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автівок та господарських споруд.

запорізька область після обстрілу

Також читайте: Атака російських БпЛА на Запоріжжя: у місті зафіксовані дві пожежі. ФОТОрепортаж

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Гуляйполе (252) обстріл (35173) Запорізький район (717)
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