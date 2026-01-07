Доба на Запоріжжі: рашисти обстріляли Запорізький та Пологівський райони, двоє загиблих, 9 поранених. ФОТО
Двоє людей загинули, ще девʼятеро - отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 682 удари по 24 населених пунктах Запорізької області.
- війська рф здійснили 8 авіаударів по Юліївці, Юрківці, Таврійському, Залізничному, Верхній Терсі, Микільському, Прилуках.
- 409 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Микільське, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке.
- 4 обстріли із РСЗВ завдано по Магдалинівці, Новоданилівці, Білогірʼю, Добропіллю.
- 261 артудар нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.
Наслідки
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