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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: рашисти обстріляли Запорізький та Пологівський райони, двоє загиблих, 9 поранених. ФОТО

Двоє людей загинули, ще девʼятеро - отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 682 удари по 24 населених пунктах Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО

  • війська рф здійснили 8 авіаударів по Юліївці, Юрківці, Таврійському, Залізничному, Верхній Терсі, Микільському, Прилуках.
  • 409 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Микільське, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке.
  • 4 обстріли із РСЗВ завдано по Магдалинівці, Новоданилівці, Білогірʼю, Добропіллю.
  • 261 артудар нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.

Наслідки 

Обстріл Запорізької області

Також дивіться: Безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2". ВIДЕО

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Гуляйполе (253) обстріл (35213) Запорізька область (5125) Запорізький район (721) Пологівський район (441)
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