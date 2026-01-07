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РФ атакувала балістикою та 95 БпЛА: ППО знешкодила ракету та 81 безпілотник. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 7 січня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 95 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України.
Близько 60 із них – "шахеди".
А "Іскандер-М" із Таганрогу.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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