РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12119 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
297 3

В декабре-январе войска получали более 1500 дронов-перехватчиков в сутки, - Минобороны

Индустрия дронов

дрони,лелека

В декабре-январе Министерство обороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок дронов-перехватчиков для Сил обороны - более 1500 единиц в сутки.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ведомстве отметили, что такие объемы поставок позволили существенно нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 33 тысяч оккупантов за месяц обезвредили подразделения БпС ВСУ, - Сырский. ФОТОрепортаж

Министр обороны Денис Шмыгаль подчеркнул, что дроны-перехватчики являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны, поскольку позволяют сохранять ракетный ресурс ПВО и повышать плотность противодействия БПЛА.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в декабре 2025 года Агентство оборонных закупок передавало в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки. Закупка противошахедных БПЛА определена одним из ключевых приоритетов на 2026 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Застигнутые врасплох среди поля оккупанты пытались сбить FPV-дрон, но потеряли автомобиль на Константиновском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9716) дроны (5917)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цього мало б вистачити для збиття 90% ішакєдов, але бували ночі, коли пролітала половина.
Справа в тому, що не вистачає розрахунків?
Ну тоді в чому проблема перенавчити тих, хто списаний в тил через неможливість виконувати завдання на нулі чи першій лінії?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:39 Ответить
Щось не сходяться цифр,1500 на дому і збиття шахедів,або ці дрони не ефективні,або їх небуло
показать весь комментарий
07.01.2026 11:52 Ответить
Так. Дивні цифри
показать весь комментарий
07.01.2026 12:22 Ответить
 
 