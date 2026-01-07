В декабре-январе войска получали более 1500 дронов-перехватчиков в сутки, - Минобороны

Индустрия дронов

В декабре-январе Министерство обороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок дронов-перехватчиков для Сил обороны - более 1500 единиц в сутки.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что такие объемы поставок позволили существенно нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Министр обороны Денис Шмыгаль подчеркнул, что дроны-перехватчики являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны, поскольку позволяют сохранять ракетный ресурс ПВО и повышать плотность противодействия БПЛА.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в декабре 2025 года Агентство оборонных закупок передавало в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки. Закупка противошахедных БПЛА определена одним из ключевых приоритетов на 2026 год.

