В декабре-январе войска получали более 1500 дронов-перехватчиков в сутки, - Минобороны
Индустрия дронов
В декабре-январе Министерство обороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок дронов-перехватчиков для Сил обороны - более 1500 единиц в сутки.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что такие объемы поставок позволили существенно нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям - от переднего края до защиты тыловых регионов.
Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.
Министр обороны Денис Шмыгаль подчеркнул, что дроны-перехватчики являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны, поскольку позволяют сохранять ракетный ресурс ПВО и повышать плотность противодействия БПЛА.
Ранее Шмыгаль сообщал, что в декабре 2025 года Агентство оборонных закупок передавало в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки. Закупка противошахедных БПЛА определена одним из ключевых приоритетов на 2026 год.
Справа в тому, що не вистачає розрахунків?
Ну тоді в чому проблема перенавчити тих, хто списаний в тил через неможливість виконувати завдання на нулі чи першій лінії?