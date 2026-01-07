У грудні-січні Сили оборони отримували понад 1500 дронів-перехоплювачів на добу, - Міноборони
Індустрія дронів
У грудні-січні Міністерство оборони України вийшло на високий середній показник постачання дронів-перехоплювачів для Сил оборони - понад 1500 одиниць на добу.
Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що такі обсяги постачання дозволили суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям - від переднього краю до захисту тилових регіонів.
Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дає змогу оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.
Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони, оскільки дозволяють зберігати ракетний ресурс ППО та підвищувати щільність протидії БПЛА.
Раніше Шмигаль повідомляв, що у грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передавала до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Закупівля протишахедних БПЛА визначена одним із ключових пріоритетів на 2026 рік.
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