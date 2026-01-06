Понад 33 тисячі окупантів за місяць знешкодили підрозділів БпС ЗСУ, - Сирський. ФОТОрепортаж

У грудні 2025 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили понад 33 тисячі військовослужбовців російської окупаційної армії, що приблизно відповідає місячному обсягу мобілізації в РФ.

Про це він написав у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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СБС знешкодили в грудні 33 тисячі окупантів

"Минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші", - написав Головнокомандувач.

Вдячний воїнам наших підрозділів безпілотних систем (БпС) за результативність у знищенні ворога та постійне зростання показників бойової роботи.

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2025 рік - ривок для безпілотників

Рік, що минув, справді став роком великого ривка на цьому напрямку. Безпілотна складова у Збройних Силах України суттєво зросла. Не зупиняємося.

2026 рік - нарощення спроможностей

На 2026 рік нами сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС.

Саме ці задачі обговорили з командирами провідних підрозділів БпС Сил оборони.

Плани РФ щодо безпілотних систем

Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис.

Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби.

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"Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем", - наголосив Сирський.

У сучасній війні це першочергова мета. Для цього, серед іншого, поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів.

Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", - зауважив Сирський.

Робота СБС у грудні

В грудні нашими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис.

Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть.

Про що йшлося на зустрічі

Найважливішою частиною цієї спільної роботи були виступи командирів провідних підрозділів БпС Сил оборони, які поділились з колегами досвідом ефективного застосування безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів та своїми передовими технічними розробками. Ворог уже відчув на собі їхню вибухову міць. Розвиваємо та масштабуємо.









"Крім того, в Збройних Силах запущено систему технічної підтримки БпС та систему інформаційної підтримки виробників. Працюємо продуктивно на цих важливих напрямках", - резюмував Сирський.