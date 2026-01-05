Сирський: Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Покращення рівня підготовки воїнів

Головком наголосив, що саме належний рівень підготовки безпосередньо впливає на збереження життя і здоров’я воїнів.

За його словами, упродовж року на цьому напрямі зроблено суттєвий крок уперед.

"На 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) розгорнуто також на фондах бойових бригад, а її тривалість і програма приведені у відповідність до вимог сучасної війни", - розповів Сирський.

Наявність проблем

Водночас Сирський наголосив, що не можна замовчувати наявні проблеми.

"Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій", - заявив головком.

За його словами, "наша принципова позиція — зосереджуватися не лише на кількісних, а передусім на якісних показниках підготовки".

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Поставлені завдання

З огляду це, як розповів Сирський, за підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки, поставлено завдання:

проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки.

з цього питання Генеральним штабом Збройних Сил України буде проведено додаткову перевірку.

Інші деталі наради

Під час наради також було продемонстровано еталонні зразки організації БЗВП, на які мають орієнтуватися інші військові частини. Сирський подякував 28-ій окремій механізованій бригаді за високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу та розвинену навчальну матеріально-технічну базу.

"Окремо обговорені питання щодо Школи інструкторів у Сухопутних військах. За підтримки благодійного фонду "Повернись живим" її створено і вона набуває спроможностей. Проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для діючих навчальних центрів. Відповідні рішення будуть знайдені. Також опрацьовуємо питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах", - розповів головком.

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