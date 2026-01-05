Сырский: Качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения.

Улучшение уровня подготовки воинов

Главнокомандующий подчеркнул, что именно надлежащий уровень подготовки напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья воинов.

По его словам, в течение года в этом направлении сделан существенный шаг вперед.

"На 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) развернута также на базе боевых бригад, а ее продолжительность и программа приведены в соответствие с требованиями современной войны", - рассказал Сырский.

Наличие проблем

В то же время Сырский подчеркнул, что нельзя замалчивать существующие проблемы.

"Потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения. Мы должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", - заявил главком.

По его словам, "наша принципиальная позиция — сосредотачиваться не только на количественных, но прежде всего на качественных показателях подготовки".

Поставленные задачи

Учитывая это, как рассказал Сырский, по итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки, поставлены задачи:

проводить БЗВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения и с обязательным соблюдением надлежащего уровня безопасности.

По этому вопросу Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будет проведена дополнительная проверка.

Другие детали совещания

Во время совещания также были продемонстрированы эталонные образцы организации БЗВП, на которые должны ориентироваться другие воинские части. Сырский поблагодарил 28-ю отдельную механизированную бригаду за высокие стандарты, многофункциональный полигон, современные методы обучения и развитую учебную материально-техническую базу.

"Отдельно обсуждены вопросы относительно Школы инструкторов в Сухопутных войсках. При поддержке благотворительного фонда "Повернись живим" она создана и приобретает возможности. Проблема перевода опытных специалистов на инструкторские должности остается актуальной как для новой Школы, так и для действующих учебных центров. Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", - рассказал главком.

