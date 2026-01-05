РУС
Сырский: Качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения

Сырский заявил о необходимости улучшения базовой подготовки в украинских бригадах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения.

Об этом он написал в соцсети Facebook

Улучшение уровня подготовки воинов 

Главнокомандующий подчеркнул, что именно надлежащий уровень подготовки напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья воинов.

По его словам, в течение года в этом направлении сделан существенный шаг вперед.

"На 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) развернута также на базе боевых бригад, а ее продолжительность и программа приведены в соответствие с требованиями современной войны", - рассказал Сырский.

Наличие проблем

В то же время Сырский подчеркнул, что нельзя замалчивать существующие проблемы.

"Потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения. Мы должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", - заявил главком.

По его словам, "наша принципиальная позиция — сосредотачиваться не только на количественных, но прежде всего на качественных показателях подготовки".

Поставленные задачи

Учитывая это, как рассказал Сырский, по итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки, поставлены задачи:

  • проводить БЗВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения и с обязательным соблюдением надлежащего уровня безопасности.

По этому вопросу Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будет проведена дополнительная проверка.

Другие детали совещания

Во время совещания также были продемонстрированы эталонные образцы организации БЗВП, на которые должны ориентироваться другие воинские части. Сырский поблагодарил 28-ю отдельную механизированную бригаду за высокие стандарты, многофункциональный полигон, современные методы обучения и развитую учебную материально-техническую базу.

"Отдельно обсуждены вопросы относительно Школы инструкторов в Сухопутных войсках. При поддержке благотворительного фонда "Повернись живим" она создана и приобретает возможности. Проблема перевода опытных специалистов на инструкторские должности остается актуальной как для новой Школы, так и для действующих учебных центров. Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", - рассказал главком.

+6
Татишо?! Та невже?! Оце так відкриття!!!
"Третього дня Соколинне Око помітив, що у сарая відсутня стіна."
05.01.2026 18:09 Ответить
+3
майже на п'ятому році війни, генерал чєго ізволітє помічає погану базову підготовку?
скільки хлопців наскирдованих тцк загинуло в перший місяць, після такої підготовки?
але, не сци сирський!
зе!гніда тебе не звільнить!
зе!гундосу до вподоби твої переможні реляції на ставках, звідки ти не вилазиш.
05.01.2026 18:10 Ответить
+2
а здобуті сирським території, внаслідок геніальної Курської операції, наш Лідор включить на обмін в Тридцять пятому плані миру
05.01.2026 18:25 Ответить
А в яму кидати заборонять?
05.01.2026 18:05 Ответить
До головнокомандувача з подібними питаннями.
05.01.2026 18:05 Ответить
невже?
не можна замовчувати наявні проблеми..
05.01.2026 18:07 Ответить
А ти ж для чого? То вирішуй1
05.01.2026 18:07 Ответить
Татишо?! Та невже?! Оце так відкриття!!!
"Третього дня Соколинне Око помітив, що у сарая відсутня стіна."
05.01.2026 18:09 Ответить
майже на п'ятому році війни, генерал чєго ізволітє помічає погану базову підготовку?
скільки хлопців наскирдованих тцк загинуло в перший місяць, після такої підготовки?
але, не сци сирський!
зе!гніда тебе не звільнить!
зе!гундосу до вподоби твої переможні реляції на ставках, звідки ти не вилазиш.
05.01.2026 18:10 Ответить
а ще 9 п: поліпшення, покращення, підкращення, пересмотрення, переосмислення, передумання, переокреслення, ...
05.01.2026 18:14 Ответить
700 тис в тилу - 300 тис на передку - за четвертий рік тренування в тилу це вже рекси
05.01.2026 18:17 Ответить
руснявий сирок з батьками на паРаші з ефіру не вилазить
05.01.2026 18:24 Ответить
а здобуті сирським території, внаслідок геніальної Курської операції, наш Лідор включить на обмін в Тридцять пятому плані миру
05.01.2026 18:25 Ответить
Чуваков которых прихватили на улице и отправили готовить из них Рембо, вряд ли чему научишь, нет у них никакого желания становится бойцами. Нет мотивации , нет желания, нет даже страха ответсвенности , результат очевиден.
05.01.2026 18:29 Ответить
А сам Сирський пздц який якісний!
"Фортеця Бахмут", "Курська операція".
Ні оборонні, ні наступальні операції не може добре спланувати разом зі своїм ГШ.
Все по принципу кидаєм людей на м'ясо, а там побачим.

Поки Зеля кожні півроку переставляє "ліжка в борделі", цей дрімучий совок, усуває від керівництва будь кого, хто демонструє ефективне і якісне управління довіреними йому підрозділами.

Ці два піпуаса один одного варті!!!
05.01.2026 18:30 Ответить
Коли вже закінчаться новини майбутнього: потребує, зробимо, переробимо, підсилимо, знайдемо і ТД... Прям зелений комунізм
05.01.2026 18:33 Ответить
А еще, полный штат молодых, здоровых, мотивированных и полностью забезпеченных бийцив! Или я не прав?
05.01.2026 18:35 Ответить
Без різниці як підготовлять, звідти тільки одна дорога, в окопи.
05.01.2026 18:40 Ответить
Ну не зробити ви з пересічних громадян яких зловили на вулиці, ремб, бійців дельта і інших підрозділів, це неможливо, але цей довбень кацапський по моєму не хоче переучуватися зовсім під ******* реалії війни, якщо так і далі нехтувати життями солдатів то вже нікого буде хапати.
05.01.2026 18:42 Ответить
 
 