Более 33 тысяч оккупантов за месяц обезвредили подразделения БпС ВСУ, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

В декабре 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили более 33 тысяч военнослужащих российской оккупационной армии, что примерно соответствует месячному объему мобилизации в РФ.

Об этом он написал в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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СБС обезвредили в декабре 33 тысячи оккупантов

"Прошлый декабрь стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили примерно столько военнослужащих оккупационной армии, сколько Россия призвала за месяц. Враг потерял более 33 тысяч личного состава. В это число входят только подтвержденные видео случаи, но реальные потери оккупантов больше", - написал Главнокомандующий.

Благодарен воинам наших подразделений беспилотных систем (БпС) за результативность в уничтожении врага и постоянный рост показателей боевой работы.

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2025 год - рывок для беспилотников

Прошедший год действительно стал годом большого рывка в этом направлении. Беспилотная составляющая в Вооруженных силах Украины существенно выросла. Не останавливаемся.

2026 год — наращивание возможностей

На 2026 год нами запланировано дальнейшее наращивание возможностей подразделений БпС.

Именно эти задачи обсудили с командирами ведущих подразделений БпС Сил обороны.

Планы РФ по беспилотным системам

Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет не менее амбициозные планы. Россияне пошли нашим путем и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165,5 тыс. А к 2030 году – почти до 210 тыс.

Также нам известно, что госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БПЛА ежесуточно.

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"Мы четко осознаем, с чем нам придется столкнуться в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем", - подчеркнул Сырский.

В современной войне это первоочередная цель. Для этого, среди прочего, поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дронные подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов.

"Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БпС, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. И мы продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов", - отметил Сырский.

Работа СБС в декабре

В декабре нашими подразделениями беспилотных авиационных комплексов (БпАК) выполнено около 339 тыс. задач, наземных роботизированных комплексов (НРК) – почти 2,1 тыс.

Общее количество пораженных/уничтоженных целей беспилотниками Сил обороны выросло на 31%, а количество пораженного личного состава противника – более чем на четверть.

О чем шла речь на встрече

Важнейшей частью этой совместной работы были выступления командиров ведущих подразделений БпС Сил обороны, которые поделились с коллегами опытом эффективного применения беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, а также своими передовыми техническими разработками. Враг уже ощутил на себе их взрывную мощь. Развиваем и масштабируем.









"Кроме того, в Вооруженных Силах запущена система технической поддержки БпС и система информационной поддержки производителей. Работаем продуктивно в этих важных направлениях", - резюмировал Сырский.