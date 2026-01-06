Заскочені серед поля окупанти намагалися збити FPV-дрон, але втратили автомобіль на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку зафіксовано невдалу спробу російських військових збити український FPV-дрон, який прямував до їхнього автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених у мережі кадрах видно, як двоє окупантів рухаються польовою дорогою на автомобілі "Нива". У певний момент один із них помічає безпілотник і кричить "Птіца!", після чого машина різко зупиняється, а обидва росіянина вистрибують із салону.

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Один з окупантів відкриває вогонь по дрону зі стрілецької зброї, але поцілити у БПЛА йому не вдалося - безпілотник продовжив рух і вразив автомобіль.

У результаті удару транспортний засіб був знищений. Подальша доля самих окупантів на відео не зафіксована.

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