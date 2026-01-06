Застигнутые врасплох среди поля оккупанты пытались сбить FPV-дрон, но потеряли автомобиль на Константиновском направлении. ВИДЕО

На Константиновском направлении зафиксирована неудачная попытка российских военных сбить украинский FPV-дрон, который направлялся к их автомобилю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных в сети кадрах видно, как двое оккупантов движутся по полевой дороге на автомобиле "Нива". В определенный момент один из них замечает беспилотник и кричит "Птица!", после чего машина резко останавливается, а оба россиянина выпрыгивают из салона.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Один из оккупантов открывает огонь по дрону из стрелкового оружия, но попасть в БПЛА ему не удалось — беспилотник продолжил движение и поразил автомобиль.

В результате удара транспортное средство было уничтожено. Дальнейшая судьба самих оккупантов на видео не зафиксирована.

Смотрите: Бойцы 68-й егерской бригады уничтожили 2 автомобиля и личный состав рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты 411-го полка "Ястребы" уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО