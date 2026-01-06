Застигнутые врасплох среди поля оккупанты пытались сбить FPV-дрон, но потеряли автомобиль на Константиновском направлении. ВИДЕО
На Константиновском направлении зафиксирована неудачная попытка российских военных сбить украинский FPV-дрон, который направлялся к их автомобилю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных в сети кадрах видно, как двое оккупантов движутся по полевой дороге на автомобиле "Нива". В определенный момент один из них замечает беспилотник и кричит "Птица!", после чего машина резко останавливается, а оба россиянина выпрыгивают из салона.
Один из оккупантов открывает огонь по дрону из стрелкового оружия, но попасть в БПЛА ему не удалось — беспилотник продолжил движение и поразил автомобиль.
В результате удара транспортное средство было уничтожено. Дальнейшая судьба самих оккупантов на видео не зафиксирована.
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