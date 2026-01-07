За одну ніч боєць 1020-го зенітного полку із позивним Мігель знищив 24 "Шахеди" українськими перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Українська протиповітряна оборона встановила новий рекорд із перехоплення ворожих безпілотників. За одну ніч боєць 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку з позивним "Мігель" знищив 24 російські дрони-камікадзе типу Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеокадри уражень підтверджують успішну роботу українських ППО-перехоплювачів. Усі зафіксовані цілі були знищені із застосуванням безпілотних перехоплювачів STING, які продемонстрували високу ефективність під час відбиття масованої повітряної атаки.

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За даними підрозділу, йдеться про рекордну кількість знищених "Шахедів" за одну ніч одним оператором. Такий результат став можливим завдяки злагодженій роботі підрозділу, якісній розвідці повітряної обстановки та сучасним засобам перехоплення.

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STING - це український FPV-дрон-перехоплювач, розроблений командою "Дикі Шершні", який використовує технологію віртуальної реальності (VR) та, в перспективі, штучний інтелект для збиття ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" та реактивних БПЛА, причому він значно дешевший за ракети ППО і може досягати швидкості до 315 км/год, ефективно перехоплюючи цілі.

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